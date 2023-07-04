Утро начинается не с кофе: под Москвой слышали несколько громких взрывов (видео)

Громко было также и в Калужской области

В российском Подмосковье утром 4 июля было довольно громко — по сообщениям местных СМИ, в поселке Новая Москва сработали системы противовоздушной обороны. Жители утверждают, что слышали несколько серьезных взрывов, после чего в небе удалось зафиксировать характерные облака дыма.

Детали сообщает Telegram-канал Baza. По имеющимся данным, российская ПВО сработала в нескольких километрах от знаменитой МКАД. Это значит, что до непосредственно густонаселенных районов именно Москвы дронам оставалось не так много.

Представителям оккупационной армии удалось сбить один беспилотник в небе над Новой Москвой.

Новая Москва на карте

При этом о пострадавших из-за падения обломков, к сожалению, не сообщается. Интересно, что по данным другого источника, "подкованных" БПЛА все же было два.

Интересно, что из-за атаки дронов временно задерживается несколько рейсов в аэропорту Внуково.

Также российское агентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы информирует, что неизвестный беспилотник также был сбит в Калужской области. О возможных последствиях данных нет.

За последние несколько недель это первое сообщение о дронах в Подмосковье. Однако даже без таких "приветствий" в российской столице продолжают загораться пожары. Одно из масштабных возгораний в московском Чертаново не могли потушить обычными средствами, поэтому пришлось даже подключать специальный вертолет.