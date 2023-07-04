В Подмосковье дрон атаковал воинскую часть: что известно (карта)

Взрывы слышали около четырех утра

Утро вторника, 4 июля, оказалось достаточно богатым на "бавовну" в российском Подмосковье. Кроме взрывов в Новой Москве также сообщается об атаке беспилотника на воинскую часть в поселке Кубинка. Как известно, в этом населенном пункте находится расположение одной из бригад армии рф, а также одноименный с поселком военный аэродром.

Первые данные о взрывах сообщил Telegram-канал Baza. Позже информацию подтвердили и другие российские СМИ.

Отмечается, что неизвестный дрон-камикадзе был замечен в Кубинке около четырех утра. Он атаковал административное здание на территории воинской части. Очевидцы утверждают, что был слышен взрыв. По последним данным, жертв или пострадавших, к сожалению, нет.

Кубинка на карте

Интересно, что провластный ресурс "РИА Новости" уже заявил, что никакой атаки не было, а дрон, якобы ударивший по расположению военных, успешно сбили. Фото или видео инцидента пока отсутствуют.

Добавим, что в подмосковной Кубинке находится расположение 45-й отдельной гвардейской орденов Кутузова и Александра Невского бригады спецназначения, занимающейся разведкой и диверсионной деятельностью. Также в поселке расположен военный аэродром.

Напомним, что не так давно в Подмосковье уже сбивали на неизвестные дроны. Российские средства ПВО подстрелили сразу несколько "птичек", хотя те, судя по направлению движения, пытались прорваться непосредственно в Москву.