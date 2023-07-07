"Расстрелять": в россии чиновник украл десятки миллионов на армии, его предлагают казнить

Уже бывшему чиновнику грозит тюремный срок

Российские чиновники не отходят от своих традиций воровать на всем и теперь они наживаются на своей армии, которая ведет кровавую войну против украинского народа.

Как пишут российские СМИ, в Ставрополье арестовали бывшего министра нацполитики Александра Писаренко, его подозревают в хищении 76 миллионов рублей на нуждах так называемой "специальной военной операции".

Бывшего главу комитета по делам национальностей и казачества обвиняют в мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере.

Следствие установило, что в 2022 году тогдашний чиновник заключал с предпринимателями контракты на поставку товаров для обеспечения нужд участников российской армии.

Писаренко завысил реальную стоимость товаров на десятки миллионов, которые в итоге присвоил он сам и его подельники.

Чиновник покинул должность в мае 2023 года по состоянию здоровья.

Если его вину докажут, ему грозит до десяти лет колонии.

Интересно, что такая новость вызвала волну гнева среди россиян. Они требуют сурового наказания для экс-чиновника.

Ранее "Телеграф" писал, что одесский депутат вместе со своей супругой присвоили десятки миллионов.