"Окружение Путина мечтает о сепаратных переговорах, чтобы выйти сухими из воды" — ветеран Юрий Гудыменко

У многих российских чиновников совсем другой взгляд на войну, чем у Путина, говорит Юрий Гудыменко.

В российско-украинской войне Владимир Путин будет идти до конца, но это не исключает возможности проведения сепаратных переговоров со стороны его окружения в Москве. Об этом в интервью телеканалу Эспрессо рассказал военнослужащий, общественный и политический деятель, основатель ОО "Украинское объединение "Мрия" Юрий Гудыменко.

"У многих российских чиновников совсем другой взгляд на войну, чем у Путина. Мне кажется, что Путин пойдет до конца, потому что ему некуда отступать. С одной стороны, у него внутреннее напряжение, с другой — война, где он рано или поздно проиграет. Впрочем, я абсолютно уверен, что Москва может вести сепаратные переговоры. Честно говоря, не думаю, что это переговоры на серьезном уровне, потому что не вижу желающих общаться с Лавровым вообще", — убежден Юрий Гудыменко.

По словам ветерана, США не могут предложить России ничего, кроме немедленного вывода их войск со всей оккупированной территории Украины.

"Большая часть из окружения Путина мечтает о сепаратных переговорах, потому что не хотят тонуть вместе с Путиным. Они будут пытаться сделать все, чтобы с семьями выйти из-под санкций. Не думаю, что у них есть что предложить, в диктаторской стране руководит только диктатор, другие — исполнители", — подытожил Гудыменко.