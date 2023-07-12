"Думали, что же делать с Украиной": в кремле заявили о разговоре с главой ЦРУ

путинист раскрыл детали возможного разговора

Глава Службы внешней внешней разведки рф (СВР) сергей нарышкин якобы провел телефонный разговор с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бернсом. Звонок, по его словам, состоялся после мятежа ЧВК "Вагнера" евгения пригожина, но не был с ним связан.

Об этом сообщают росСМИ.

"Мне кажется, что это был в большей степени предлог (ситуация с мятежом — Ред.), потому что основная часть беседы была сосредоточена на обсуждении темы и событий вокруг Украины", — заявил нарышкин, добавляя "Думали, рассуждали, а что же делать с Украиной".

При этом, стоит отметить, что, если слова российского разведчика об Украине можно поддать сомнению, так как доказательств этому не приводится, то сам разговор, вероятно, все же состоялся. Дело в том, что еще в конце июня о нем писало именитое западное издание The Wall Street Journal. Но, в отличие от путиниста, журналисты говорили о том, что главной темой был именно мятеж пригожина. WSJ тогда писал, что Бернс передал сообщение о непричастности к мятежу США.

Напомним, что "тайные" переговоры США и рф уже не секрет. Еще в начале месяца их подтвердили действующие американские чиновники.

Ранее мы сообщали, что директор ЦРУ тайно посещал Киев этим летом.