Есть несколько условий для этого: Фейгин рассказал, когда в россии может начаться переворот

Россиянам следует не молчать, а проявлять свою позицию

Для того чтобы на территории россии начался настоящий переворот, нужно наличие несколько условий. В их числе — недовольные солдаты и активизация национальных автономий.

Об этом в интервью OBOZREVATEL заявил российский правозащитник Марк Фейгин.

"Парадокс состоит в том, что все-таки для того, чтобы гражданский конфликт развернулся, надо задействовать население. Каким образом? Нужно, чтобы то население, которое сейчас находится на фронте, кого призывали, потребовало прекращения войны, дезертирствовало, требовало сатисфакции за понесенные потери, увечья, материальные издержки и так далее. То есть первое – недовольные солдатские массы", — считает он.

Фейгин добавил, что вместе с этим должны активизироваться и национальные республики. Им следует не молчать, а проявлять свою позицию, отказываться продолжать воевать против Украины.

"Они должны проявить себя и сказать: знаете что, вы продолжайте воевать, а мы отчаливаем от этой истории. Это очень важно, потому что 80% населения рф – это представители титульной культуры, как бы русские, а 20% – это национальные окраины. Северные Кавказ, Татарстан, Башкортостан и так далее. Плюс некоторые русские территории физически выгорели. Например, Калининград – он какой? Да, это не национальная отдельная общность, но она и географически отдельно. Есть и другие схожие регионы, которые находятся в непростом геополитическом положении, например, Карелия", — сказал российский правозащитник.

Еще одним фактором, который может повлиять на ситуацию, Фейгин считает рост недовольства, стимулированные сверху.

"Например, есть олигарх, у него заводы, сотни тысяч работающих людей. Как вы считаете, он может создать ситуацию, при которой эти люди вывалят на улицу, перекроют магистрали, сядут на рельсы, захватят администрации? Конечно, может. Не выплатил зарплату – я вас уверяю, они все попрут.

Стабильность общества во многом держится и на этих ключевых фигурах, которые могут создать напряжение в чувствительных отраслях. Это выльется в забастовки, протесты и все что угодно. Нарушить эту стабильную коммуникацию между работодателем и работником вполне возможно", — добавил Фейгин.

Ранее грузинский политический деятель и журналист Бачо Корчилава спрогнозировал "Телеграфу", как дальше могут развиваться события в россии и грозит ли ей переворот.