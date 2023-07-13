В россии истерят из-за отставки генерала "за правду" и грозят новым "походом на москву"

Возможно, в россии появился новый кандидат на роль "предводителя восстания"

В россии отстранили от должности командующего 58-й общевойсковой армией Южного военного округа генерал-майора ивана попова с позывным "Спартак". Это уже подняло волну негодования и намеки на "новый поход на москву".

Причина отставки якобы в том, что попов (воевавший на Запорожском направлении) рассказал о реальном положении дел на фронте, его аудиообращение опубликовал депутат Госдумы и экс-заместитель командующего ЮВО андрей гурулев.

В своем обращении иван попов обращается к своим подчиненным и рассказывает, что он доложил военному руководству о главных проблемах в российской армии "по боевой работе, по обеспечению". Он заявил, что им были подняты вопросы отсутствия контрбатарейной борьбы, станций артиллерийской разведки и как следствие гибели российских солдат. Все это привело к его "молниеносной отставке".

"Нашу армию не смогли пробить с фронта ВСУ, нам удар с тыла нанёс старший начальник. Предательски и подло обезглавив армию в самый тяжелый и напряженный момент", — заявил он.

На это уже отреагировал "военкор" роман сапоньков, он назвал отставку попова "чудовищным терактом против морали в армии".

"И тут люди с безликими рыбьими глазами снимают боевого генерала, требовавшего ротации для бойцов, нормальной контрбатарейки, обеспечения. Генерала, который не публичил эти проблемы, а доложил начальству на закрытом совещании. Это просто диверсия", — пишет он.

Прокомментировал инцидент и экс-главарь российских боевиков на временно оккупированном Донбассе игорь гиркин-стрелков. Он заявил, что отставка "натурального кадрового генерала" провоцирует новые "мятежи и неконтролируемый распад армии". От нового "похода на Москву" оккупантов, по словам гиркина, отделяет "только новое крупное военное поражение, которого очень хотелось-бы избежать, но Фанерный и Му-Му — они необучаемы… Они провоцируют".

Глава рабочей группы по вопросам так называемой "СВО" андрей турчак заявил, что обращение попова было непубличным и обвинил гурулева в его сливе.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кого из генералов убрал президент россии владимир путин после мятежа евгения пригожина.