Там их пытают, убивают и принуждают к рабскому труду: в рф расширят сеть тюрем для мирных украинцев — СМИ

Россияне нарушают Женевскую конвенцию, удерживая в плену мирное население

В сети официальных и неофициальных тюрем в россии и на оккупированных ею территориях содержатся тысячи украинских военных и гражданских лиц. В ближайшее время россияне планируют построить еще больше мест для их содержания.

Об этом со ссылкой на правительственный документ рф сообщает Associated Press.

По данным издания, наши сограждане в местах лишения свободы подвергаются пыткам, психологическому насилию и даже рабскому труду.

В беседе с журналистами десятки бывших украинских пленных пожаловалось на жесткое обращение с ними, что является нарушением Женевской конвенции.

В частности, в отношении украинцев россияне применяют удары током. Также их сильно избивают, вплоть до трещин на черепе и переломов ребер.

Опрошенные бывшие заключенные рассказали агентству, что пытки не прекращались на протяжении всего их нахождения в заключении. Некоторые также видели, как из-за таких действий оккупантов умирали люди.

Сама же россия продолжает настаивать на том, что не удерживает гражданское население в заключении.

"Некоторые заключенные используется на рабских работах по копанию окопов для российских солдат и массовых захоронений. Заключенные являются будущими разменными монетами в обмене на российских солдат, хотя международное право запрещает обменивать гражданских на военнопленных", – пишет источник.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине глубоко разочарованы работой Международного комитета Красного Креста (МККК), созданного для помощи пленным и их освобождения.