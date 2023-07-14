Там их пытают, убивают и принуждают к рабскому труду: в рф расширят сеть тюрем для мирных украинцев — СМИ
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Россияне нарушают Женевскую конвенцию, удерживая в плену мирное население
В сети официальных и неофициальных тюрем в россии и на оккупированных ею территориях содержатся тысячи украинских военных и гражданских лиц. В ближайшее время россияне планируют построить еще больше мест для их содержания.
Об этом со ссылкой на правительственный документ рф сообщает Associated Press.
По данным издания, наши сограждане в местах лишения свободы подвергаются пыткам, психологическому насилию и даже рабскому труду.
В беседе с журналистами десятки бывших украинских пленных пожаловалось на жесткое обращение с ними, что является нарушением Женевской конвенции.
В частности, в отношении украинцев россияне применяют удары током. Также их сильно избивают, вплоть до трещин на черепе и переломов ребер.
Опрошенные бывшие заключенные рассказали агентству, что пытки не прекращались на протяжении всего их нахождения в заключении. Некоторые также видели, как из-за таких действий оккупантов умирали люди.
Сама же россия продолжает настаивать на том, что не удерживает гражданское население в заключении.
"Некоторые заключенные используется на рабских работах по копанию окопов для российских солдат и массовых захоронений. Заключенные являются будущими разменными монетами в обмене на российских солдат, хотя международное право запрещает обменивать гражданских на военнопленных", – пишет источник.
Ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине глубоко разочарованы работой Международного комитета Красного Креста (МККК), созданного для помощи пленным и их освобождения.