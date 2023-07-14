Остальным приготовиться? В россии задержан полковник ФСБ - "админ" пропагандистских telegram-каналов

Пока неизвестно о том, предъявили ли ему официальные обвинения

В россии задержали полковника ФСБ, который администрировал пропагандисткий Telegram-паблик. Его подозревают в вымогательстве.

Об этом сообщает российское издание "Медуза".

Так, по данным журналистов, полиция в москве задержала администратора анонимного телеграм-канала "Кремлевская прачка", который считался близким к "Центру Э" (Главное управление по противодействию экстремизму) МВД рф. Сообщается, что фигурантом является Михаил Поляков, который ранее служил в ФСБ и имел звание полковника.

В сети есть информация, что он также был администраторам анонимных каналов "Силовики" и "Brief", но они после данной новости заявили, что якобы не имеют к Полякову отношения. А вот канал "Кремлевская парочка" уже сутки не публиковал никаких постов.

"Михаила Полякова подозревают в вымогательстве у влиятельных политиков и бизнесменов, он был задержан в своей квартире и доставлен в ГСУ ГУ МВД по Москве. Предъявлены ли ему обвинения неизвестно", — говорится в материале.

Напомним, ранее мы писали о том, что в россии генерал-майора отстранили от выполнения обязанностей "из-за правды". Речь идет об иване попове, который командовал на Запорожском направлении.