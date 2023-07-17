Нашли крайнего? Российские "военкоры" уже выдали собственную версию взрыва на Крымском мосту

Захватчики не имеют единой методики по реакции на событие, поэтому и выдают разные варианты

Взрывы на Крымском мосту 17 июля стали причиной настоящей паники среди оккупантов. Поэтому и не удивительно, что от российских "военкоров" уже посыпались собственные версии по поводу виновника "бавовны". Одним из них уже назвали украинского генерала, командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.

Эту идею озвучил прокремлевский пропагандист владислав поздняков на собственном Telegram-канале. Он заявил, что одно из последних сообщений Сырского в сети является прямым намеком на подрыв Крымского моста, который произошел несколькими часами позже.

"Украинский военачальник Сырский знал об ударах по мосту", — заявил он, добавив в свою публикацию скрин сообщения генерала.

Речь идет о ночном пожелании "доброй ночи" от Александра Сырского в его официальном Telegram-канале. В частности, офицер отметил, что для окупантов уже готовится отдельная "колыбельная".

Обвинения Сырского со стороны россиян абсурдны, ведь генерал, напомним, является командующим Сухопутными войсками ВСУ. В настоящее время он занимается большинством операций, связанных с атаками на Бахмутском направлении, поэтому очевидно, что его месседж был связан именно с этим отрезком фронта.

Как известно, Александр Сырский регулярно бывает на позициях наших военных под Бахмутом, проверяя ход боев и поддерживая дух наших защитников. Недавно он дал интервью, в котором заверил, что Украина обязательно вернет этот город под свой контроль.