путин приказал рассказывать школьникам о целях СВО. Но есть нюанс – их никто не знает

Есть нюанс — с начала полномасштабного вторжения россия изменяет цели раз в несколько месяцев.

Изменение целей и целей так называемой СВО, которой россия называет войну против Украины, уже стала мемом и напоминает рандомайзер случайных фраз, который меняется в зависимости от успехов ВСУ на фронте.

На днях президент россии владимир путин приказал рассказывать о целях СВО детям в школах и университетах. Эта доверенность должна быть выполнена до 1 октября 2023 года — что уже слишком большой срок для того, чтобы сформировать понимание постоянно меняющих. Выполнить его должны будут Минобразования россии совместно с росмолодежью.

"Принять дополнительные меры по проведению в студенческой и школьной среде информационной работы по разъяснению причин и задач специальной военной операции", — говорится в тексте поручения.

"Телеграф" порылся в кремлевских СМИ и рассказывает, как стремительно менялись цели "СВО":

Решение гуманитарных проблем в Украине

Глава МИД рф сергей лавров 30 июня придумал очередную неожиданную цель "СВО" — теперь это решение гуманитарных проблем Украины. На первый взгляд, это звучит очень трогательно, ведь россия, казалось, заметила проблемы, которые сама же создает обстрелами, оккупацией и депортацией.

Но нет, на самом деле лавров считает, что Запад не может подтвердить свои обвинения в военных преступлениях и нарушениях гуманитарного права россией в Украине.

СВО оказалась гуманитарной миссией, что было сложно заподозрить после обстрелов

Защита русскоязычных

Тот же лавров за два дня до этого, 28 июня, назвал другую цель — защита русскоязычных людей, которых Украина якобы "подавляет, нарушая все международные нормы". лавров заявил, что россия хочет "освободить" этих людей от любой угрозы их жизни, традициям и семьям.

россия хочет освободить русскоязычных

"Мы проводим нашу СВО именно ради тех людей, которых угнетают в нарушение всех мыслимых международных норм и принципов, в нарушение тех принципов, на которых была провозглашена независимость Украины, декларация независимости прямо заявляет, что они хотят быть нейтральным, внеблоковым государством и будут таким. Прямо декларируется обеспечение всех прав россиян и русскоязычных и в целом национальных меньшинств, и прямо декларируется заинтересованность в том, чтобы жить в мире, добрососедстве и согласии со всеми своими соседями", – сказал лавров.

Лавров добавил, что "историю и географию не выбирают", поэтому у россии нет "никакого права оставить этих людей в жертву нацистам и расистам".

"И потому мы знаем, за что мы воюем. Мы знаем, что мы хотим освободить этих людей от любой угрозы, которую их жизни, их традициям, их семьям может создавать нынешняя украинская власть", — подчеркнул лавров.

путин: цели меняются, но остаются прежними

13 июня владимир путин провел встречу со своими сторонниками "военкорами" и в очередной раз объяснил целые войны. По словам диктатора, цели "СВО" меняются, однако в то же время остаются прежними.

"Цель "спецоперации" меняется в соответствии с текущей ситуацией", — сказал путин, почти сразу добавляя, что в целом они (целые — ред.) остаются теми же.

российский диктатор добавил, что для него и всей страны они носят "фундаментальный характер".

"россия постепенно и методично занимается демилитаризацией Украины", — сказал он.

Начали войну, чтобы закончить войну

23 мая путин насмешил заявлением о вторжении в Украину, он заявил, что какие-то "враги русского народа" девять лет ведут войну против "людей Донбасса". Более того, к началу так называемой "военной спецоперации" против россии уже велась война, но кем — непонятно.

"Девять лет противник ведет войну против нашего народа. Нам говорят, что россия начала войну. Нет, россия с помощью "СВО" пытается прекратить эту войну", — сказал путин.

Прекратите спрашивать о целях СВО

Пропагандистка маргарита симоньян в начале февраля 2023 г. вообще призвала молчать о целях "спецоперации" и предположила, что путин специально путает россиян ее целями:

"Те, кто сетует на то, что "не понятно, что это значит", "а берем мы Киев или нет", "а идем мы в Берлин или, может, в Лиссабон", "надо сказать конкретно". Не надо говорить конкретно", — сказала симоньян и добавила, что никто конкретных целей спецоперации не раскроет.

"Есть минимальная цель. Для нас минимальная цель — освободить и отстоять этих наших четыре региона. А есть цели, которые могут быть изменены в зависимости от возможностей", — сказала симоньян.

Цели СВО — государственная тайна

В начале января этого года выяснилось, что в начале полномасштабного вторжения россии цели СВО вообще были государственной тайной. Так, российский диктатор в начале войны отказывался их называть в разговоре с исполнительным директором оператора газопровода Nord Stream 2 AG Маттиасом Варнигом.

"Вы говорите о Донецке и Луганске, в то же время ваши войска возле Киева. Как это согласуется? Вам нужна Одесса или Харьков, вся Украина или даже больше?" – спросил Варниг у путина. В ответ на это, рассказывает Варниг, путин заявил, что "это государственная тайна".

Защита россии

В январе 2023 года путин определил очередную "новую цель" СВО — на самом деле российские захватчики в Украине "защищают россию". Мол, россияне борются против угроз, которые россияне "стараются создать на ее же исторических территориях".

"Наша главная задача – это сохранение россии", – сказал путин.

От Киева за два дня до сохранения россии

В предыдущих сериях сериала "Цели СВО"

В начале вторжения пропагандисты вообще описывали свои целые войны в Украине фразами "денацификация", "демилитаризация", хвастаясь планами взять Киев за два дня. Но со временем в видео спикеров российского минобороны стали раздаваться заявления о "героическом отступлении" и "героической обороне" (вместо риторики о наступлении в начале войны).

24 февраля путин назвал целью спецоперации "защиту жителей Донбасса, демилитаризацию и денацификацию Украины", а также "передачу в суд тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления".

путин назвал целью спецоперации "защиту жителей Донбасса, демилитаризацию и денацификацию Украины", а также "передачу в суд тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления". Через месяц ВСУ выгнали российских военных из-под Киева, а россиянам не удалось захватить Харьков и другие областные центры. Тогда россияне объявили о сосредоточении боевых действий на Донбассе в качестве основной цели, а министр обороны рф сергей шойгу объявил, что цели первого этапа "специальной военной операции" выполнены.

в качестве основной цели, а министр обороны рф сергей шойгу объявил, что цели первого этапа "специальной военной операции" выполнены. Далее российский МИД заявлял, что цель войны — это ослабление влияния США и НАТО .

. 30 июня ВСУ выгнали россиян уже с острова Змеиный, сжег их технику и зачистив территорию. В россии назвали вывод гарнизона "шагом доброй воли" .

. 20 июля лавров назвал географическими задачами "СВО" не только "ДНР"/"ЛНР", но и "ряд других территорий".

В сентябре с началом успехов ВСУ в результате контрнаступления в Харьковской обл. на российском телевидении начали появляться нарративы о героической обороне . Отступление описывали как плановую" перегруппировку войск для наращивания усилий на донецком направлении".

. Отступление описывали как плановую" 1 сентября 2022 года владимир путин сказал, что целью войны в Украине является "ликвидация антироссийского анклава".

После массированных российских ракетных обстрелов Украины 10 октября пропагандисты рассказывали о "новой стадии демонтажа", главной целью они видят критическую инфраструктуру и призывают "лишить Украину комфорта".

"Десантанизация". 25 октября российские чиновники придумали еще одну безумную цель войны в Украине, вспомнив религию. Так, помощник секретаря Совбеза россии Алексей Павлов сказал, Украина превратилась в "тоталитарную гиперсекту", в которой якобы отказались от православных ценностей. После этого Павлов заявил, что во время последующего военного вторжения в Украину также необходимо провести "десатанизацию".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в россии школьников на концертах в учебных заведениях учат "толкать руками небо" и "зиговать", поднимая руку на словах "Я русский" под песню российского исполнителя Шамана.