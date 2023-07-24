Атака беспилотников на москву: названа вероятная цель, появились новые видео и подробности

Атака на москву могла быть следствием операции ГУР

Появились новые подробности атаки беспилотников по москве в ночь на 24 июля.

Журналист Христо Грозев обратил внимание, что напротив пострадавшего от взрыва здания на Комсомольском проспекте находится штаб-квартира кибервойск Главного разведывательного управления россии и хакерской группировки Fancy Bear.

"Там также расположен Военный университет Минобороны и несколько совершенно секретных объектов ГРУ, включая руководство их программы нелегалов. Если Украина попала в этот комплекс зданий, символический ущерб для Минобороны и ГРУ будет очень существенным", — написал он.

При этом пока неясно, пострадали ли перечисленные Грозевым здания.

В то же время издание "Обозреватель" со ссылкой на свои источники пишет, что атака на москву — операция Главного управления разведки Украины.

"Дроны атаковали здание минобороны в москве, еще один БПЛА упал возле учреждения, которое занимается кибернаступлением. Один дрон шел на здание минобороны рф и врезался в офисный центр перед ним. Также был зафиксирован взрыв в самом центре москвы возле кремля", — пишет издание.

Подтверждает версию о причастности украинского ГУР к удару и издание "РБК-Украина".

Прокомментировал удары по российской столице также вице-премьер — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Сегодня ночью беспилотники атаковали столицу рф и Крым. РЭБ и ПВО все менее способны защищать небо оккупантов. Чтобы там не происходило, но этого будет больше", — написал он.

В свою очередь спикер МИД рф мария захарова заявила, что атака беспилотников на москву — это "акт международного терроризма".

Также российские СМИ пишут, что еще один беспилотник обнаружили в кустах малины на садовом участке в деревне Постниково (Новая Москва). Другой БПЛА с камерой был обнаружен на Зеленоградском центральном кладбище.

Ранее "Телеграф" писал о том, что ранним утром 24 июля взрывы прогремели в оккупированном Крыму.