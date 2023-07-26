Тревожные новости: на обломках "шахедов" обнаружили интересную маркировку (фото)

О завершении строительства завода по изготовлению "шахедов" сообщала и разведка США

россия, судя по всему, начала атаковать Украину "шахедами" собственного производства. На обломках ударных дронов обнаружили маркировку кириллицей.

Об этом в эфире телемарафона заявила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"То, что на остатках тех "шахедов", которые были найдены после последних атак, были уже маркировки, к примеру, кириллицей — это говорит о том, что производство у них уже российское", — сказала она.

Также Гуменюк рассказала, что большую часть беспилотников враг выпускает с восточного побережья Азовского моря, но иногда пуски происходили и с Крымского полуострова. Оккупанты стараются использовать особенности ландшафта для того, чтобы передвижения "шахедов" были менее заметными для нашей ПВО.

Накануне Разведывательное управление США сообщило, что строительство завода по производству иранских дронов может быть завершено в российском Татарстане уже в начале следующего года.

О производстве ударных дронов в Татарстане также ранее сообщал Financial Times. Там уточнили, что их могут производить на заводе "Альбатрос" в особой экономической зоне "Алабуга" (Республика Татарстан).

Ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине начали строить завод по производству турецких "Байрактаров".