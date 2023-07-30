Беспилотники атаковали самый элитный район москвы: что уже известно и как отреагировали в минобороне

В сети сообщают об одном пострадавшем в результате происшествия

В ночь на воскресенье, 30 июля, в москве в очередной раз произошла атака беспилотников. Взрывы прогремели возле башен "Москва-Сити".

Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA, публикуя фотографии и видео с места происшествия.

"Первый беспилотник атаковал в "Москва-сити" 10 этаж 2 башни IQ-квартала "Москва сити", где находится офис Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф", — говорится в сообщении.

После случившегося взрыва прохожие обнаружили разбросанную по улице документацию этого министерства. Отмечается, что по состоянию на 2019 год в этой башне были размещены также Минэкономразвития и Минпромторг.

Затем еще один беспилотник ударил по нижнему этажу другого здания в пределах "Москва-Сити". Взрывы были слышны также в Одинцово и Красногорске Московской области.

Российские СМИ пишут, что в результате ночного происшествия со взрывами в "Москва-сити" есть один пострадавший.

После ночной атаки в Московской воздушной зоне было временно ограничено нахождение в воздухе любых воздушных судов.

Тем временем в министерство обороны россии также прокомментировали ситуацию и заявили, что "один украинский БПЛА уничтожен в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского района Московской области".

"Еще два беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити", — отметили в ведомстве.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в начале июля в москве произошла череда взрывов и пожаров. В частности, в заведениях "Пушкинъ" и "Турандот", а также бизнес-центре. В то же время взрыв раздался в лабораторном корпусе Института органической химии прогремел взрыв.