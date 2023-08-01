Война затянется: эксперт рассказал, на что рассчитывает путин

В кремле готовятся к еще большей войне

Российский диктатор владимир путин готовится к затяжной войне против Украины и надеется на то, что в этом году сможет достичь преимущества в живой силе.

Как написал в своей колонке для Financial Times написал директор российского Центра Карнеги в Берлине Александр Габуев, об этом могут свидетельствовать принятые на днях поправки в законодательство о мобилизации.

"Законодательство, позволяющее Кремлю посылать на войну еще сотни тысяч человек, свидетельствует о печальной правде: владимир путин не ищет выхода из своей катастрофической войны в Украине, а готовится к еще большей войне", — отметил он.

Аналитик отмечает, что кремль делает ставку на то, что у россии есть в 3-4 больше людей, которые поддаются мобилизации, чем есть у Украины. Но помимо самой мобилизации также необходимо их вооружить и обучить.

Он напомнил, что из-за усиления мобилизационного законодательства отправить повестки можно будет тому количеству мужчин, которое кремль сочтет нужным и после этого они больше не смогут покинуть пределы страны. Вместе с тем за отказ от службы тоже была усилена ответственность.

При этом Габуев отмечает, что военный бюджет россии еще не пустой и имеет возможность пополняться за счет поставок энергоносителей.

Как сообщалось ранее, в россии пытаются затянуть на войну в Украину не только мужчин, но и женщин. Российские СМИ заявляют, что в стране решили увеличить количество женщин в армии, видимо, из-за больших потерь на фронте.