США и российские элиты договариваются об устранении Путина, они решились по двум причинам - Пионтковский

Лидер американской стороны Том Грэм предлагал план "почетной ничьей", но Путин такого сценария не хочет

Переговорная группа американских и российских "независимых" экспертов работает над созданием "Плана мира в Украине". Вместе с тем между США и российскими элитами могут быть разговоры об устранении президента России Владимира Путина.

Об этом пишет российский политолог Андрей Пионтковский.

По его словам, до последнего времени лидер американской стороны Том Грэм предлагал план "почетной ничьей":

сохранение сильной России , обеспечивающей стабильность вдоль всей своей периферии: шансы украинцев вернуть все свои территории ничтожно малы ;

, обеспечивающей стабильность вдоль всей своей периферии: шансы украинцев вернуть все свои территории ; если россияне почувствуют, что они могут потерять Крым, то они почти наверняка прибегнут к использованию ядерного оружия ;

; в 4-х временно контролируемых россиянами регионах Украины предлагается провести свободные референдумы, чтобы жители могли сами определить, хотят ли они остаться в составе РФ.

Однако в россии все изменилось и сейчас нет необходимости учитывать мнение Путина. Больший упор необходимо делать на "околокремлевские элиты".

"Во-первых, мы теперь знаем, что Путин в отличии практически от всего своего ближайшего окружения не хочет никакой "почетной ничьи". Он хочет бесконечной тягучей позиционной войны. Да, почетная ничья сохранит ему на некоторое время власть и жизнь, но что это будут за власть и жизнь без ядерного шантажа, без разрушений украинских соборов и жилых домов, без 20-летних сроков несогласным за "фейки об армии". Нет, никогда он не променяет эти сладкие волнующие душу злодейства на чечевичную похлебку почетной ничьей", — отметил Пионтковский.

Во-вторых, элиты в России уже понимают, что власть Путина ослабла внутри российской власти. До этого они не представляли, до какой степени.

В ходе последней встречи у Томи Грэма было такое впечатление, что высшие российские чиновники и советники по существу поручают ему сообщить американским властям, что они готовы устранить потерявшего связь с реальностью диктатора.

Практически одновременно со словами Грэма появляется статья Латыниной, которая завершается следующими словами:

"Изменить сценарий вечной войны может только одно. Если та или иная группа российских силовиков или военных, которые видят, в какую бездну заводит Путин Россию и опасаются за собственных детей и собственные же авуары, положат Путину конец. Возможно, что мы чего-то не знаем, и США уже ведут переговоры с такими группами".

Пионтковский отметил, что сейчас уже известно, что такие группы сами запросили через Грэма переговоры с Соединенными Штатами Америки.

"Путина они устранят. Но никакой "почетной ничьи" они не получат. Никакие обаятельные бёрнсы или салливаны не смогут заставить Украину отказаться от Победы. Поставят они для ВСУ и ATACMS, и F-16. Сами привезут и всё дадут", — подытожил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что генерал Николай Маломуж объяснил, при каких условиях и кто может "убрать" Владимира Путина.