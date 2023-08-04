История с чеченцами повторится: военный объяснил, что заставит простых россиян задуматься

Происходящие в последнее время мероприятия возвращают россиян с "планеты розовых пони"

Регулярные взрывные инциденты в россии должны показать ее гражданам, что война уже на пороге их дома. А атакующие российские регионы дроны — это лишь звоночки, на которые им стоит обратить внимание.

Об этом сказал военный эксперт Владислав Селезнев в интервью OBOZREVATEL.

"Я предлагаю провести определенные исторические параллели. Информационно-силовые акции чеченских полевых командиров, рейды по Северному Кавказу, когда они выезжали, захватывали заложников и так далее – тогда они заставили российское общество обратить внимание на войну в Чечне, и протестные настроения, в первую очередь, солдатских матерей, привели к тому, что эта война была прекращена", — сказал он.

По словам Селезнева, взрывы в москве и подмосковье, а также в ряде других регионов россии в определенной степени могут отрезвить жителей россии и поспособствуют тому, что они задумались, действительно ли их стране выгодна полномасштабная война в Украине или же следует искать другие разрешения этой ситуации.

"Если ключевой бенефициар этой войны (владимир путин, — Ред.) находится в кремле, может быть, лучше убрать его, чтобы мир и спокойствие вернулись на просторы рф? Думаю, такого рода мероприятия возвращают россиян с "планеты розовых пони" – эту фразу любит повторять стрелков – в ту самую реальность, где гибнут люди, страдают мирные жители, разрушается имущество и нет уверенности в том, что грядущую ночь переживут все", — добавил военный эксперт.

Селезнев считает, что задачи, которые реализуются, в том числе под патронатом министра цифровой трансформации господина Федорова, являются рациональными.

"Дроны – это звоночки, которые звучат в каждом российском доме, чтобы дать понять россиянам, что война уже у них на пороге", — подытожил собеседник издания.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 30 июля в Ростовской области упал неизвестный беспилотный летательный аппарат. В результате происшествия пострадали два человека.