Там хранили то, что не жалко: россия уже наполовину опустошила огромный склад бронетехники времен СССР (фото)

На советской военной базе хранилась в основном уже сломанная военная техника

Россияне почти опустошили самый большой склад советской бронетехники "Вагжаново". Чуть меньше половины, а именно 40% старых танков и БТР были сняты с хранения и отправлены на фронт в Украину.

Об этом пишет The Moscow Times, ссылаясь на свежие данные спутниковых снимков Google Earth. База "Вагжаново" расположена в Бурятии, ее площадь примерно 13 кв. Км.

Известно, что за полгода до полномасштабного вторжения в Украину на этой базе находилось около 3840 единиц бронетехники. За восемь месяцев войны там оставалось около 2600 бронемашин, а в мае 2023 года их количество уменьшилось до 2270. Согласно подсчетам, россияне сняли с хранения примерно 1570 единиц старой советской бронетехники или 40,8% от общего запаса.

Отмечается, что большая часть советских танков и БТР (32%) была снята прошлой осенью, когда владимир путин объявил мобилизацию. Примечательно, что на "Вагжаново" техника преимущественно хранилась под открытым небом без навесов и укрытий.

"Где тентовые укрытия — там техника должна быть хотя бы на ходу. Под открытым небом — то, что не жалко", — объяснил военный эксперт Павел Лузин.

На фото за ноябрь 2022 года видно, что почти половина техники, которая хранилась на советской базе в Бурятии, была без башен или была с видимыми со спутника следами повреждений. Аналогичное состояние имела и техника, которая оставалась на базе к маю 2023 года техники.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что россияне "улучшили" советский танк Т-72. Но на деле у этой техники множество проблем.