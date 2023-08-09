Орченят кормят баснями, что украинцев придумала Австрия

С 1 сентября российские старшеклассники получат "обновленные", а на самом деле на скорую руку переписанные в соответствии с пропагандой, учебники по истории.

Тираж — 650 тысяч штук, на обложке — Крымский мост, а внутри — отборный бред для будущих призывников о так называемой "СВО" (специальной военной операции), которой россия называет войну против Украины и вообще об Украине. Кардинально переписали последние 50 лет. Разбираемся подробнее, что там:

Что новенького появилось

Шестидесятые годы в учебнике называются "революцией благосостояния", а Михаил Горбачев представлен как некомпетентный руководитель, виновный в распаде Советского Союза, "величайшей геополитической катастрофы XX века" (это прямо цитата путина, их в учебнике много).

Войну в Украине описывают целых 17 параграфов, в учебнике много внимания уделено "неонацизму". Спойлер – у авторов есть слово-паразит "НАТО". Авторы утверждают, что:

"Идеей-фикс Запада стала дестабилизация обстановки внутри россии. Ну потом, очень "логично", рассказывается, что в Украине расцвел "украинский неонацизм". Несколько поколений в Украине, начиная с 1990-х годов, воспитывали в неприязни к россии на неонацистских идеях .

. Революция на Майдане 2014 называется "военным переворотом" и "кровавым мятежом".

Затем российские солдаты "спасали" непонятно кого в 2014 году, когда москва аннексировала в Украине полуостров Крым.

"Жителей Донбасса назвали "террористами" за то, что они хотели остаться россиянами".

В роли главного тарана против россии США и НАТО (!) начали готовить Украину: "Из Украины усиленно лепили "антироссию ".

начали готовить Украину: "Из Украины усиленно лепили ". Снова НАТО . Недружество Запада выражалось в расширении НАТО на Восток: они приводят в пример вступление "исторически нейтральной" Финляндии в НАТО в 2023 году.

. Недружество Запада выражалось в расширении НАТО на Восток: они приводят в пример вступление "исторически нейтральной" Финляндии в в 2023 году. Старшеклассников пугают ядерной войной: "Если бы Украина, вступив в НАТО , спровоцировала военный конфликт в Крыму и на Донбассе, то на основании Устава НАТО россия оказалась бы одномоментно в состоянии войны со всеми участниками блока. Это был бы, пожалуй, конец цивилизации. можно было допустить" .

, спровоцировала военный конфликт в Крыму и на Донбассе, то на основании Устава россия оказалась бы одномоментно в состоянии войны со всеми участниками блока. . А вот о "СВО" лишь один короткий абзац , большая часть которого состоит из цитаты путина. Мол, "россия не начинала боевых действий, а наоборот стремится их окончить".

, большая часть которого состоит из цитаты путина. Мол, "россия не начинала боевых действий, а наоборот стремится их окончить". Одной из причин полномасштабного вторжения в Украину авторы учебника называют декоммунизацию . Такое впечатление, что русские перечисляют каждый снесенный памятник Ленину, Екатерине и Пушкину и ведут хронологию "русофобии".

. Такое впечатление, что русские перечисляют каждый снесенный памятник Ленину, Екатерине и Пушкину и ведут хронологию "русофобии". Сразу после параграфа об объявлении путиным "СВО" идет параграф "Противостояние с Западом". В нем утверждается, что этот же Запад "завалил украинский режим деньгами и оружием", ввел против россии беспрецедентные санкции и похитил "все хранящиеся в их банках активы российского государства на общую сумму свыше 300 млрд долл.".

Западные санкции, описываются как большее зло, чем Наполеон Бонапарт, ушедший на россию в 1812 году.

Главным бенефициаром украинского конфликта стали США , оборонно-промышленный комплекс которых оказался "завален заказами". Здесь приводится формулировка, что США полны решимости воевать "до последнего украинца".

, оборонно-промышленный комплекс которых оказался "завален заказами". Здесь приводится формулировка, что США полны решимости воевать "до последнего украинца". Что такое Украина сейчас: " Ультранационалистическое государство. Сегодня любое инакомыслие в Украине жестко преследуется, оппозиция запрещена, все российское объявлено враждебным".

государство. Сегодня любое инакомыслие в Украине жестко преследуется, оппозиция запрещена, все российское объявлено враждебным". Что такое ВСУ: авторы обвиняют ВСУ в том, что они прикрываются гражданскими объектами, запрещая мирным жителям их покидать, и что это тактика НАТО .

. Что делают оккупанты: у них "приказ ни при каких условиях не обстреливать жилые кварталы".

Заканчивается этот треш сообщением, что россия — страна возможностей, потому что есть свободное место после покинувших ее рынок мировых компаний.

Объяснение украинского историка

Историк Александр Алферов прочел новые изменения и разобрал их в своем YouTube канале. Он обратил внимание на более широкую тенденцию россиян — не называть украинцев украинцами, это постоянно население или просто земля, которая называет себя "Украиной".

"Основной посыл в том, что были славяне, которых разделили и одна из частей этих славян, которые сегодня называются украинцами — им сказали, что они украинцы в 19 веке. А именно на территории Австрии, где находились вторая часть украинцев под Австрийской империей. И главный мотив учебника, что именно там, в Австрии, объяснили: "вы украинцы и вы не относитесь к русскому народу". С этого и начался кризис, столкнувший Запад с россией. То есть мы, украинцы, с 19 века начали думать, что мы украинцы, а не "русские", — передает мысль россиян историк.

А дальше, мол, в 17 в. население "будущих украинских земель", Полтавщина, Запорожье, Черниговщина "добровольно вышли в состав российского государства, как часть единого русского народа".

"Не народ, а население. Может, кто-то имел африканское происхождение, кто-то там из китайцев, там, может, индусы там были", — иронизирует Алферов.

Он удивляется логике изложения, потому что если это было просто "население каких-нибудь будущих украинских земель", то как оно могло добровольно куда-то войти, если у него нет ничего, ни государства, ни элит. И куда входить — "русского государства" на тот момент и не существовало, а было Московское княжество, а к концу 17 века Московское царство. "русское государство" — это миф и вымысел.

"Эти земли называли себя войско Запорожское, Малороссия, а их православные жители считали себя "русскими", — это вообще бед. Земли называли себя. Я не знаю, кто это писал, это просто какая-то глупость", — говорит историк.

Историк обратил внимание на трактовку "СВО": мол, 24 февраля 2022 года путин объявил о начале "СВО", ее цели: защита Донбасса и опережающая защита безопасности россии (!)

"Хуже, когда кто-то приходит кого-то защищать, не спрашивая о защите. Так же московиты зашли в Будапешт танками, защищая Венгрию, они зашли в Прагу, зашли в Финляндию в 39-м году кого-то защищали, в Польшу в 39-м году — они везде защищают! Видите какие они хорошие оказываются… Мы ничего не начинали, мы это решили закончить. Ну это извините — двое в драку, третий в… А тут и двое в драку не входило, потому что ничего не было бы если бы они не сослали своих зеленых человечков", — говорит Алферов.

Также он обращает внимание на то, что в учебнике много раз повторяется о НАТО и упоминает цитату о "США-бенефециаре Украины":

"То есть мы не государство независимое, мы просто какая-то территория, снова население, земля, которая себя называет Украиной", — говорит историк.

В параграфе "Украина — ультранационалистическое государство" россияне пишут об отсутствии оппозиции в Украине, хотя она была "пятой колонной" с медведчуками, а россияне садят своих оппозиционеров на 15 лет. Он также упрекает россиян в злоупотреблении фразой о "братских народах" и утверждает, что упреки о какой-то забытой памяти — неправда:

"На самом деле украинское законодательство защищает людей, которые боролись с нацизмом, и в том числе если есть мемориалы, связанные с военными захоронениями. Они никогда не уничтожаются. В Украине не разрушается то, что связано с солдатами, которые боролись с нацизмом. Удаляется память о руководителях армии, потому что это были штрафбаты, забрасывание пушечным мясом, форсирование Днепра… С могилами обычных мобилизованных бороться мерзко", — добавил Алферов, подытожив, что школьники будут читать в этих учебниках не историю, а пропаганду, хуже, чем в СССР. И если россия не развалится, то следующий шаг этих 11-классников будет прийти в российскую армию.

Учебники раздадут украинским детям

Цинизм этой ситуации состоит в том, что оккупанты раздадут книги и украинским детям на территориях, которые временно захватила российская армия. А в книгах гауляйтеров изобразили голосами народа, говорит мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Предателей-гауляйтеров презентуют, как "голоса" оккупированных территорий. Убийц, воров и насильников из "русской армии" записали героями. Фашистские нарративы кремля и лично путина подают, как аксиому. Понимаем, что бумага все стерпит… Юг ждет освобождения", — написал Федоров.

Эксперт по национальному и международному уголовному праву Гюндуз Мамедов написал, что использование этих учебников на оккупированных территориях является нарушением международного гуманитарного права.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в россии в учебниках по истории для четвертоклашек "подкорректировали" события времен Киевской Руси.