Среди российских офицеров бум суицидов: в ГУР им дали дельный совет

Оккупанты могут сдаться в плен в рамках проекта "Хочу жить"

Число суицидов в кругах российских офицеров и рядовых военных значительно возросло после начала полномасштабной войны в Украине.

Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

По его мнению, это может быть связано со страхами, что они будут ликвидированы украинскими военными во время пребывания на нашей территории или же попадут в плен.

Юсов напомнил, что россиян, которые не хотят воевать, готовы принять в плен в рамках проекта "Хочу жить". По словам представителя ГУР, Украина готова принять всех — от рядового до генерала. Главное, чтобы они об этом сообщили.

"Мы гарантируем обращение в соответствии с Женевскими конвенциями и международным гуманитарным правом, несмотря на то, что речь идет об убийцах и агрессорах. Имеется в виду гарантирование того, что речь будет идти именно о захвате в плен", – заверил он.

Ранее "Телеграф" писал о том, как оккупанты пользуются услугами проекта "Хочу жить" и с какими темпами сдаются в плен.