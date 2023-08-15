шойгу пригрозил Украине "новым" вооружением, которое россия давно использует

В ложь российских властей может верить разве что их собственный народ

Министр обороны россии сергей шойгу заявил, что рф якобы до сих пор не применяла кассетные боеприпасы в Украине и пригрозил, что это решение "может быть пересмотрено". Это могло бы звучать устрашающе, если бы не тот факт, что рф широко использует кассетные боеприпасы и в ходе полномасштабной войны и ранее на Донбассе, причем не только против ВСУ, но и против мирного населения.

Его цитируют росСМИ.

По словам шойгу, рф якобы не применяет их "по гуманитарным соображениям", но может пересмотреть свое решение "в связи с нарушениями норм гуманитарного права Киевом".

Напомним, в свете поставок кассетных боеприпасов Украине, ранее ложь о неприменении их россией выдал президент рф владимир путин. Однако специалисты из Amnesty International задокументировали такое применение еще в 2022 году. Причем оккупанты сбрасывали их на детские площадки в Харькове.

Правозащитные организации имеют многочисленные доказательства использования россией кассетных бомб в Украине как во время полномасштабного вторжения, так и во время войны на Донбассе, пишет "ВВС-Україна".

Как сообщал "Телеграф", передача кассетных боеприпасов ВСУ позитивно сказывается на контрнаступлении украинских войск, увеличив шансы на прорыв российской линии обороны.