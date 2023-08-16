Летели на москву? россияне снова жалуются на атаку беспилотников

У россиян традиционно нет никаких разрушений

В ночь на 16 августа россия подверглась атаке беспилотников.

Об этом сообщает Министерство обороны россии.

"Сегодня около 5.00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку тремя беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Калужской области", — отмечают оккупанты.

Там также добавили, что российскими средствами ПВО все БПЛА были своевременно обнаружены и уничтожены.

В результате атаки пострадавших и повреждений нет.

О других подробностях удара в ведомстве не сообщают. Также нет информации в российских СМИ.

Отметим, что удары беспилотниками по территории российской федерации происходят все чаще. Оккупанты обвиняют в атаках украинских военных, хотя официально наша сторона подтверждает лишь некоторые из атак.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 16 августа россияне ударили по Украине беспилотниками типа "шахед". В частности, взрывы слышали в Одесской и Николаевской областях. 15 августа российские оккупанты устроили массированный ракетный удар по Украине. В частности, под атаку попал город Днепр, также взрывы звучали в западной части страны — в частности, в Львовской и Хмельницкой областях.