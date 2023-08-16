россия больше не будет закупать "шахеды" у Ирана? Британская разведка раскрыла интересные детали

Большую часть дронов Украина сбивает

россияне хотят бить по Украине "шахедами" собственного производства. Они будут разработаны на основе иранских аналогов дрона.

К такому выводу пришли в британской разведке.

В сводке указано, что оккупанты импортируют системы иранского производства с сентября 2022 года. Производство ударных беспилотников в россии позволит наладить более надежные поставки дронов.

По данным специалистов, эффективность этого оружия была разной. Кроме того, Украина и ее силы ПВО демонстрируют эффективность в нейтрализации большинства приближающихся ударных беспилотников.

"россия, вероятно, стремится к самообеспечению БПЛА в ближайшие месяцы. Однако тем временем россия по-прежнему зависит от комплектующих и готовых вооружений из Ирана, в основном доставляемых через Каспийское море", — говорится в сообщении

Отметим, что с начала полномасштабной войны россияне регулярно используют для ударов по Украине дроны-камикадзе типа Shahed. Силы ПВО сбивают большую часть из них.

Ранее "Телеграф" писал о том, что 15 августа российские оккупанты устроили массированный ракетный удар по Украине. В частности, под атаку попал город Днепр, также взрывы звучали в западной части страны — в частности, в Львовской и Хмельницкой областях.