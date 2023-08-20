Пожар, пострадавшие и закрытие аэропортов: подробности ночной атаки беспилотников на россию (видео)

Известно о пяти пострадавших

В россии продолжается череда атак беспилотников, и на сей раз подобные инциденты случились ночью в москве и Курске. В результате происшествия случилось возгорание на крыше курского вокзала, а в московской области перекрывали два аэропорта – Домодедово и Внуково.

Информация об этом была опубликована в Telegram-канале SHOT.

По словам очевидцев, в ночь на воскресенье, 20 августа, в Курске были слышны "звуки газонокосилки", после чего в небе над городом раздался мощный взрыв. Спустя считанные секунды в районе местного вокзала стал виднеться дым. По предварительной информации, был сбит беспилотный летательный аппарат, а его упавшие обломки упали на здание вокзала.

Вскоре в сети появились первые кадры с места происшествия. Отмечается, что после случившегося были выбиты стекла в некоторых местах.

Как сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт, пять человек получили лёгкие ранения от осколков стекол.

В то же время этой ночью произошла атака также и на москву. Согласно заявлениям Минобороны россии, приблизительно в 4:00 был сбит БПЛА самолетного типа.

"Дежурными силами ПВО был обнаружен беспилотный летательный аппарат, летевший над территорией Ступинского района московской области в направлении города москвы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что беспилотник был якобы подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Пострадавших нет. После случившегося московские аэропорты временно перестали принимать и отправлять рейсы. Из-за угрозы атак беспилотников объявлен план "Ковер"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 18 августа москву атаковали беспилотные летательные аппараты. По словам мэра столицы рф, воздушная цель была сбита.