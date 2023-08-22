Жителей москвы опять разбудили взрывы: пострадали не только фасады (фото и видео)

Неизвестные БПЛА снова хозяйничают в столице рф

Ночь на вторник, 22 августа, как и предыдущая, снова выдалась неспокойной для жителей москвы и области — московский район Строгино и Красногорск (Подмосковье) атаковали беспилотники. Прогремели взрывы, повреждены жилые дома и авто.

Как сообщил мэр москвы сергей собянин, ПВО якобы сбили два ударных беспилотника: один в районе Красногорска, другой в районе Часцов.

В минобороны рф традиционно обвинили в атаке "киевский режим", и заявили, что два БПЛА, обнаруженные ПВО и подавленные комплексами РЭБ, потерпели крушение над территорией Брянской области. Еще два, по их информации, были обнаружены и уничтожены средствами ПВО над Московской областью.

Над Строгино поднялся дым.

Как пишут росСМИ, в Красногорске дрон был уничтожен в районе здания правительства Московской области. Там поврежден фасад многоэтажки, несколько окон и около 10 авто на парковке. Жители сообщили, что взрывной волной в одном из домов вырвало балконные рамы.

Обломки дрона на крыше дома в Красногорске

После взрыва жители вышли на улицу

Все столичные аэропорты временно закрывали на вылеты и прилеты, много рейсов задержались.

Как сообщал "Телеграф", 21 августа обломки сбитого БПЛА упали на жилой квартал в Истринском районе Подмосковья, пострадало двое людей.