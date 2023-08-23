"У деда пластинка заела": речь путина на БРИКС о войне горячо обсуждают в сети

Пользователи соцсетей отметили, что российский "лидер" раз за разом повторяет одно и тоже

Российский диктатор владимир путин дистанционно принял участие в саммите БРИКС. В ходе своего выступления он в очередной раз сделал массу циничных заявлений, в том числе насчет желания формирования миропорядка и права каждого народа формировать свою собственную модель развития, будучи человеком, который начал полномасштабное вторжение на территорию чужого государства.

Не обошлось без обвинений Запада, как впрочем в большинстве выступлений путина. Соответствующее видео с речью российского "лидера" было опубликовано в Telegram-канале "Пул №3".

"Мы против какой бы то ни было гегемонии, пропагандируемой некоторыми странами своей исключительности и основанной на этом постулате новой политики – политики продолжающегося неоколониализма. Я хочу отметить, что именно стремление сохранить свою гегемонию в мире, стремление некоторых стран сохранить эту гегемонию и привело к тяжелому кризису в Украине", — заявил диктатор.

Оправдывая свои преступления против украинского народа он возомнил себя "защитником" жителей Донбасса, которые борятся за свою свободу и традиции.

"Сначала с помощью западных стран был совершен антиконституционный государственный переворот в этой стране, а затем против тех людей, которые не согласились с этим госпереворотом, была развязана война, война жестокая, война на истребление – в течение 8 лет. Россия приняла решение поддержать людей, которые борются за свою культуру, за свои традиции, за свой язык, за свое будущее", — сказал в ходе выступления путин.

Таким образом, выступление диктатора свелось к тому, что войну в Украине он развязал якобы исключительно из-за действий Запада.

"Наши действия на Украине продиктованы только одним – положить конец той войне, которая была развязана Западом и их сателлитами в Украине против людей, живущих на Донбассе", — подытожил российский президент.

Реакция социальных сетей

Пользователи соцсетей уже по традиции отреагировали на новую порцию бреда, которую путин всерьез озвучил на саммите БРИКС.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ЮАР на саммит БРИКС также прибыл глава МИД рф сергей лавров и сразу же пустился в пляс. В сети уже высмеяли его попытки выслужиться перед коллегами.