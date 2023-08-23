Беспилотники снова ударили по российскому аэродрому в Шайковке

Известно, кто именно базировался на аэродроме под Калугой

Неизвестные беспилотники второй раз за неделю атаковали российский аэродром "Шайковка" с которого вылетают бомбардировщики Ту-22М3. Силы ПВО якобы сбили два летательных аппарата.

Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на сообщение губернатора Калужской области Владислава Шапши. По его словам, разрушений в результате атаки нет.

"Сегодня днем на территории Кировского района, вблизи поселка Шайковка, силами ПВО были уничтожены два БПЛА. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Известно, что аэродром "Шайковка" находится вблизи поселка с аналогичным названием в 220 км от границы с Украиной. Там россияне базируют 52-й гвардейский тяжелый бомбардировочный авиационный полк и именно с этого аэродрома регулярно взлетают сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3. Эти самолеты оснащены ракетами типа Х-22, которые враг регулярно запускает по Украине.

Предыдущая атака беспилотников на аэродром "Шайковка" была осуществлена 21 августа. В ГУР МО Украины рассказали, что был поврежден как минимум один вражеский самолет. Сами же россияне заявили, что существенных убытков аэродрому нанесено не было, а пострадал якобы неиспользуемый самолет.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что под удар дронов попал еще один российский аэродром "Сольцы" в Новгородской области. На спутниковых снимках видно, что в результате атаки был уничтожен один бомбардировщик Ту-22М3, а уцелевшие самолеты россияне передислоцировали.