Самолет пригожина сбила российская ПВО? Что говорят очевидцы

Уже есть сообщения, что по самолету отработала ЗРК С-300

История с крушением в Тверской области россии бизнес-джета Embraer с создателем ЧВК "Вагнер" евгением пригожиным на борту обрастает новыми подробностями. Одной из причин его крушения может быть работа российской же противовоздушной обороны.

По крайней мере российские СМИ пишут о этом со ссылкой на очевидцев, которые слышали два сильных хлопка перед крушением воздушного судна. "Перед крушением самолёта в Тверской области очевидцы слышали два сильных хлопка. После у судна отвалились крыло и стабилизатор, которые упали недалеко от заброшенной фермы в селе Куженкино", — говорится в сообщении.

При этом некоторые российские пропагандисты пишут, что самолет Пригожина "был уничтожен двумя выстрелами С-300".

Ранее сообщалось, что принадлежащий пригожину бизнес-джет Embraer с бортовым номером RA-02795 совершал рейс Москва – Санкт-Петербург. Всего в результате трагедии погибло 10 человек, трое из них — члены экипажа. По информации Росавиации, в числе пассажиров находился Пригожин. Также появились первые подробности и видео с места падения самолета.