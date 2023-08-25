Какая по счету? У путина озвучили новую цель "спецоперации" в Украине

По словам спикера кремля, россияне не собираются останавливаться

В россии продолжают придумывать новые поводы для того, чтобы вести кровавую войну против украинского народа. Если раньше в руководстве рф причиной начала войны называли мифические "денацификацию" и "демилитаризацию", то теперь там заговорили о чем-то новом.

Как заявил во время общения с журналистами спикер кремля дмитрий песков, сейчас так называемая "специальная военная операция" проводится для того, чтобы исключить террористическую угрозу со стороны Киева. Его слова приводят росСМИ.

"СВО" проводится для исключения таких террористических проявлений, как атаки дронов", — сказал он.

Он заверил, что так называемая "СВО" будет и дальше продолжаться.

Интересно, что в мае песков озвучивал другую причину продолжать кровавую войну. Тогда он сказал, что "СВО" проводится для того, чтобы прекратились обстрелы территории россии. К слову, украинские военные неоднократно говорили о том, что не наносят удары по рф, так как не посягают на чужие территории.

Ранее "Телеграф" писал о том, что песков выступал против того, чтобы война в Украине была заморожена.