Ночью в россии прогремели взрывы: беспилотник влетел в многоэтажку (фото, видео)

Информации о пострадавших нет

Ночь на 27 августа в российском городе Курск, где недавно был атакован беспилотником спиртзавод, прогремело больше десяти мощных взрывов. В рф говорят о якобы работе ПВО.

После громких взрывов в городе, у некоторых автомобилей включилась сигнализация. Об этом пишет Telegram-канал SHOT, ссылаясь на слова очевидцев происшествия.

"Жители Курска сообщают о громких взрывах над городом. Предварительно, сработала система ПВО. Подписчики сообщают нам, что было слышно несколько хлопков, на улице у некоторых автомобилей включилась сигнализация. Официальной информации пока не было", — говорится в сообщении.

Инцидент также уже успели прокомментировать в Министерстве обороны россии. Там заявили, что средства ПВО якобы уничтожили в полете два беспилотных летательных аппарата над двумя областями.

"27 августа в ночные и утренние часы киевским режимом были предприняты очередные попытки террористических атак по территории российской федерации с применением БПЛА самолетного типа. Дежурными средствами ПВО были обнаружены и уничтожены в полете два беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской и Курской областей", — заявляет МО рф.

В то же время в одном из пабликов сообщили, что в Курске беспилотник врезался в многоэтажку.

"На некоторых этажах выбиты стекла, взрывной волной также повреждены стекла в корпусе инженерного факультета Курского ГАУ", — сообщается в Telegram-канале.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Ростове-на-Дону прогремел ряд мощных взрывов. В результате происшествия в некоторых домах вылетели стекла.