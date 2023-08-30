Ультиматумы закончились: почему Запад поднял тему переговоров с россией именно сейчас

Запад увидел в страхах россии окно возможностей, чтобы усадить ее за стол переговоров

В последнее время в западных СМИ активно продвигается тема "мир любой ценой". В августе количество публикаций такого рода заметно возросло. Такие критические мнения аргументируют якобы провальным контрнаступлением ВСУ.

Причастна ли к этому рука российской пропаганды? Об этом "Телеграф" узнавал у главы Центра исследования социальных перспектив Донбасса, экс-члена украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Сергея Гармаша.

Эксперт уверен, что волна "миротворчества", накрывшая мировые СМИ и западных политиков, не случайна.

"Думаю, она была спровоцирована рф, которая видит реальную угрозу блокирования сухопутного коридора в Крым (он уже простреливается ВСУ). Поэтому россия через западных экспертов, журналистов, политиков, аналитиков (но не только их – лукашенко недавно снова кричал, что Украина должна немедленно сесть за стол переговоров, а то будет хуже; турецкий лидер Эрдоган опять "качает" тему договоренностей) ведет информационную кампанию. Чтобы заставить Киев сесть за стол переговоров, поскольку москва рискует потерять сухопутный коридор. Пока кремль еще может что-то диктовать", — рассуждает Сергей Гармаш.

По словам Сергея Гармаша, Запад, который уже не верит в то, что контрнаступление закончится выходом на границы 1991 года, увидел в страхах россии окно возможностей, чтобы усадить ее за стол переговоров на компромиссной основе.

"Ранее рф говорила ультиматумами, не была готова идти на компромиссы. Сейчас Западу кажется, что москва может пойти на какие-то уступки. Поэтому он поддержал эту инспирированную рф информационную кампанию", — подчеркивает Гармаш.

Эксперт отмечает, что Украина демонстрирует свою позицию. Так, 23 августа Верховная Рада приняла решение, согласно которому исключены какие-либо территориальные уступки в обмен на мир. Сергей Гармаш акцентирует внимание на том, что это мнение не только отдельных лиц, но всего руководства Украины, которое этим шагом защитило себя от давления со стороны Запада.

"Соответственно, Украина будет выражать (что она периодически делает, в том числе устами Подоляка) несогласие на такие компромиссы. И Западу будет сложно не поддерживать Киев в таком решении. Ведь прекращение поддержки Украины будет означать поражение Запада", — уверен эксперт.

Сергей Гармаш ожидает усиления информационной, политической и дипломатической борьбы. Дополнительное влияние на ситуацию, как он считает, оказывает предвыборная кампания в Соединенных Штатах, которая, вероятно, является ключевым фактором для Запада.

"Там, конечно, хотят мир любой ценой. И россия на это рассчитывает. Но всё будет зависеть от позиции Украины, от нашей внутриполитической ситуации и ситуации на поле боя", – констатирует эксперт

Зачем продвигают "замораживание" конфликта и кому это выгодно, читайте в полном материале "Телеграфа": "Переговоры с россией: почему на Западе и в Украине дуют в кремлевскую дуду"

Ранее "Телеграф" объяснял, почему Украина не может допустить "плохого мира" с россией.