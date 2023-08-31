Нашествие дронов на Брянск: атаки все утро, один БПЛА ударил рядом с администрацией (фото и видео)

Сообщалось об эвакуации жителей в укрытия

Утром в четверг, 31 августа, на российский Брянск снова налетели неизвестные беспилотники. Днем ранее дроны атаковали здание следственного комитета и телевышку города.

Об атаке сообщили росСМИ. По словам местных жителей они видели в небе над Брянском пять БПЛА.

Обломки БПЛА поламали деревья

Центр Брянска перекрыли

В центре города были слышны взрывы. По предварительным данным от властей области, три дрона якобы было сбито. Сообщается, что людей эвакуировали. Важно учитывать, что официальные источники в россии регулярно подают искаженную информацию, независимо от реального положения дел заявляя, что "потерь и разрушений нет".

Внимание! Видео содержат ненормативную лексику

Также по данным росСМИ, один из атаковавших Брянск дронов-камикадзе упал на гостиницу Управления делами правительства области. Она расположена в сотне метров от здания региональной администрации. Власти приняли решение перекрыть центр города для автомобилей и людей, чтобы избежать жертв.

Обломки одного из сбитых беспилотников упали в Советском районе Брянска. На месте работают экстренные службы.

Напомним, беспилотники докучают жителям Брянска второй день подряд. 31 августа взрыв произошел в здании следственного комитета города. Также атакована была телебашня, но она не пострадала.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит аэродром в Пскове после налета дронов. В сети появились первые спутниковые фото последствий атаки.