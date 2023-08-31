россия стягивает к границам Украины ПВО из другого сложного региона за полмира (карта)

В Японии заявили, что огромного количества техники на Сахалине больше не видно

Власти россии вывезли с Курильских островов системы ПВО, которые были размещены там в 2020 году. Их могли переместить к границе с Украиной.

Об этом сообщает японское СМИ Kyodo News со ссылкой на спутниковые снимки американской компании Maxar Technologies. Исчезновение ЗРК заметил военный эксперт Ю Коидзуми из Токийского университета.

Он отметил, что старые танки и гаубицы, которые ранее хранились на военной базе на Сахалине, могли отправить на фронт в Украину. Но перед этим их сперва переместили на заводы для ремонта. А ракетные подразделения, оснащенные ЗРК С-300В4, которые ранее размещались в Касатском заливе и вблизи Южно-Курильска, скорее всего перекинули на запад россии. По словам военного эксперта, их могут использовать для усиления подразделений, которые воюют в Украине.

Кроме того, с Дальнего Востока в Украину россия перебрасывает не только технику, но и войска. Коидзуми добавил, что элитная бригада морской пехоты из Владивостока понесла серьезные потери в живой силе на фронте, а некоторые жители островов Итуруп и Кунашири погибли после мобилизации. Он отметил, что в сентябре 2022 года на военных постах на Курилах было видно большое количество пусковых установок с ракетами С-300В4, радарами и другим оборудованием, но сейчас этого нет.

"Российские военные используют все имеющиеся в их распоряжении вооружения, что является свидетельством их активного участия в конфликте", — сказал Коидзуми.

Отметим, что острова Итуруп и Кунашир — это спорная территория. В Японии их называют Северными территориями, а в россии — Южными Курилами. Находятся сейчас острова под управление россиян. К слову, Курилы находятся едва ли не на другом конце земного шара — расстояние до Украины около 8 тысяч км.

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