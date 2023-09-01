Отменили десятки рейсов, чтобы сбить дрон: в новой атаке на Москву заметили интересную деталь (карта)

В московских аэропортах объявлен план "Ковёр"

В первый день осени территория россии вновь была атакована беспилотниками, в том числе и рядом с Люберцами была зафиксирована попытка пролёта БПЛА к москве. В столичных аэропортах объявлен план "Ковёр".

Об этом в своем Telegram-канале утром в пятницу, 1 сентября, сообщил мэр москвы сергей собянин. По его словам, пострадавших и разрушений в результате происшествия нет.

Городской глава заявил, что беспилотник, движущийся в сторону москвы, был сбит силами ПВО. Он также добавил, что экстренные службы работают на месте событий.

В то же время Telegram-канал Mash сообщает, что в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский объявлен план "Ковёр".

Пропагандистское агентство РИА-Новости пишет, что уже по меньшей мере 61 авиарейс задержан и 23 отменены в московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево".

Стоит добавить, что если обратить внимание на карту, то можно заметить, что Люберцы — это довольно необычная траектория для запуска дрона с территории Украины, поскольку наша страна находится западнее, а беспилотники летят с востока.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 30 августа россия подверглась мощной атаке дронов, в результате чего в ряде городов были зафиксированы прилеты. Страна-агрессор обвинила в происшествии Эстонию.