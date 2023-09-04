Боится украинских дронов: путин поставил возле своей резиденции аж две системы ПВО (фото, карта)

Для установок даже создали специальные подиумы

В российской столице все чаще "ничего не происходит", а потому там начали оборудовать специальные подиумы для зенитных систем "Панцирь" прямо возле резиденции кремлевского диктатора владимира путина.

Примечательно, что сюжет с установкой систем ПВО показали сами российские пропагандисты на одном из крупнейших телеканалов. Тем временем журналисты Радио Свобода смогли определить место, где их развернули.

В сообщении отмечается, что эти "Панцири" видели на спутниковых снимках еще в январе, однако теперь для них соорудили специальные подиумы, на которых они смогут возвышаться над окружающей местностью. При этом саму локацию обнесли высоким забором.

Согласно информации издания, отснятая локация находится на границе москвы и московской области у поселка Заречье (55°43'10.9"N 37°03'18.5"E). Отмечается, что это менее чем в 10 километрах от резиденции путина в Ново-Огареве (возле поселка Усово).

Расположение "Панцирей"

Расположение ПВО и расположение резиденции путина

Идентификация расположения систем ПВО

Стоит отметить, что заявленная дальность поражения целей для ЗПРК "Панцирь С1" составляет 18 километров, то есть можно предположить, что эти комплексы там развернуты именно для защиты путинской резиденции.

Как сообщалось ранее, территория россии в последнее время все чаще подвергается ударам неизвестных беспилотников, часть из которых взрывается непосредственно в столице. Например, 1 сентября после такого инцидента в городе случился масштабный пожар.