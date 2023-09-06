В россии признали повреждение трех Ту-22М3 на аэродроме "Дягилево": работал украинский "Стриж"

Речь идет как минимум о двух эпизодах, но их значительно больше

Силовые структуры россии признали успех украинских БПЛА, который пыталось скрыть российское Минобороны. Речь идет об инциденте, когда украинский беспилотник Ту-141 "Стриж" не только долетел до аэродрома "Дягилево" в рф, но и сумел нанести там масштабный ущерб.

Как пишет Defense Express, российские пропагандистские СМИ заявляют, что Следственный комитет рф на основании данных от ФСБ и минобороны рф объявил в международный розыск полковника Сергея Бурденюка. Он — командир 383 полка дистанционно управляемых беспилотных летательных аппаратов.

Оккупанты инкриминируют полковнику Бурденюку организацию нескольких "незаконных вторжений" беспилотников в воздушное пространство россии, в результате чего "пострадали" стратегические бомбардировщики и российские военнослужащие. Перечисляя эпизоды подобных атак, российские силовики и пропагандисты фактически признают успехи украинских БПЛА, которые ранее пыталось отрицать минобороны рф.

Так, россияне заявляют, что 7 октября 2022 года украинский беспилотник UJ-22 Airborne, снаряженный осколочно-фугасной БЖД, долетел до российского аэродрома "Шайковка" и на высоте всего 10 метров над стоянкой бомбардировщиков произвел успешный подрыв. Лишь случайность спасла бомбардировщики от повреждений.

Дальше оккупанты отмечают, что 5 декабря 2022 года, Украина использовала советский беспилотник Ту-141 "Стриж", переделанный в дрон-камикадзе. Он долетел до аэродрома "Дягилево" и нанес масштабный ущерб. Российские силовики сетуют, что в результате этой атаки были повреждены сразу три бомбардировщика Ту-22М3, одна ракета Х-32, два здания инженерно-авиационных служб эскадрилий и два автомобиля. Кроме того, погибли трое оккупантов, еще семеро получили ранения. Пропагандисты отмечают, что это далеко не все эпизоды успешных атак украинских беспилотников по военным объектам россии.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в начале лета Украина впервые применила собственный БПЛА на расстояние 1000 километров. Но, как оказалось, наша оборонка сейчас разрабатывает далеко не одну модель такого оружия.