Удар российского "Шахеда" по Румынии: появилось видео взрыва, на нем заметили важный момент

Власти страны делают вид, что ничего страшного не произошло

В сети показали кадры удара российского дрона Shahed-136 по территории Румынии. Инцидент с попаданием по территории страны НАТО произошел 4 сентября.

Видео опубликовал блогер и волонтер Сергей Стерненко. Он обратил внимание на то, что перед ударом беспилотник сбавил обороты двигателя, что характерно для "шахедов" в момент поражения цели.

"Во время удара не было работы ПВО, а значит, дрон именно ударил по территории Румынии, его так запрограммировали россияне", — пишет блогер.

Отметим, что после попадания российского дрона в Румынии признали, что нашли обломки беспилотника. При этом никакой жесткой реакции не последовало.

В Североатлантическом альянсе, куда входит Румыния, заявили, что у них нет информации о том, что атака со стороны россии была намеренной. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг лишь отметил, что "расследование продолжается".

Ранее "Телеграф" писал о том, что со слов главы Министерства иностранных дел Дмитрия Кулебы, у Украины есть доказательство того, что на территорию Румынии упали обломки вражеских дронов.