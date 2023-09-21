"От повестки до могилы": сколько в среднем живут россияне на фронте, посчитали журналисты

В первый месяц, согласно исследованию, месяц после мобилизации погибли минимум 130 человек

Российские мобилизованные на войну против Украины погибают в среднем через 4,5 месяца. Многие их тех, кто попадают на линию фронта, живут и вовсе всего лишь несколько дней.

Об этом свидетельствуют данные исследования, которое провели Conflict Intelligence Team (CIT) и "Важные истории". Как оказалось, больше половины мобилизованных прожили на фронте меньше пяти месяцев.

Так, в первый месяц, согласно исследованию, месяц после мобилизации погибли минимум 130 человек. Большей части погибших было от 30 до 45 лет. Самый возрастной погибший мобилизованный в нашем списке — 62-летний майор из Тверской области. Он провел на войне практически восемь месяцев.

"Часть уже осенью попала в мясорубку в районе Сватово и Кременной, где (российскому военному руководству, — Ред.) нужно было срочно закрывать прорыв (ВСУ, — Ред.). В начале (мобилизованными, — Ред.) забивали дыры, чтобы экстренно предотвратить обрушение фронтов, насытить фронт живой силой. Рекорд от повестки до могилы — всего несколько дней", — отмечают эксперты CIT.

Отмечается, что уже практически в каждом регионе россии был похоронен хотя бы один мужчина, "вернувшийся" с фронта.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в августе текущего года газета The New York Times, ссылаясь на слова неназванных американских "должностных лиц" заявила, что потери россии в ходе полномасштабной войны могли достичь 300 тысяч человек. Из них ликвидированные — 120 тысяч, а 180 — раненые.