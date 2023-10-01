"Полная информация засекречена, но...": британская разведка сделала тревожное заявление насчет планов рф на войну с Украиной

Страна-агрессор сможет поддерживать уровень оборонных расходов

В следующем году расходы на оборону рф должны вырасти примерно на 30% от общих госрасходов. Эти цифры свидетельствуют о том, что страна-агрессор готовится продолжать боевые действия на территории Украины.

Такие данные были зафиксированы в документах, вероятно, принадлежащих минфину россии. Об этом сообщили в британской разведке.

Отмечается, что россия, по всей вероятности, сможет поддерживать такой уровень оборонных расходов в течение всего следующего года за счет других секторов экономики.

"Полная информация о российских расходах на оборону всегда засекречена, но эти цифры свидетельствуют о том, что россия готовится к дальнейшим годам боевых действий в Украине", – говорят в разведке.

Также в ведомстве добавили, что ранее министр обороны рф сергей шойгу заявлял, что он ожидает продолжения войны до 2025 года. По его словам, план действий для захватчиков разработал на несколько лет вперед.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский не исключает, что война может быть завершена уже в этом году. Однако на это будут влиять сразу несколько факторов.