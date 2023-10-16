Российского депутата и активного сторонника войны нашли в "окопах" турецкого курорта

Чиновник, как оказалось, не всегда находится "на фронте"

Российский депутат дмитрий саблин, который создал себе славу политика, постоянно находящегося на передовой российско-украинской войны, как оказалось, очень любит отдыхать в стране НАТО.

Как сообщает The Insider, в публичной сфере саблин пытается показать, что он постоянно находится на фронте и даже, как он сам рассказывал, заключил контракт с минобороны рф. Кроме того, в своих соцсетях он постоянно пишет патриотические посты и призывает к войне против Украины.

Однако журналистам удалось выяснить, что 7 октября 2022 года он отправился в Анталию вместе со своей женой Аллой Налчей, вернулись они 12 октября прямым рейсом в москву.

Примечательно, что 10 октября саблин обнародовал в своем Telegram сообщение о том, что на Западе царят двойные стандарты и призвал бороться против "киевского режима".

"В системе "Сирена-Трэвел" есть данные о ежемесячных полетах в Турцию во время сезона как самого саблина и его супруги, так и дочери Евгении, невестки Анастасии и сына Георгия. При перелетах сам депутат пользовался дипломатическим паспортом", — говорится в материале.

При этом журналисты также выяснили, что депутату удалось спасти от санкций свою яхту Bacchus Alla за миллиард рублей. Дело в том, что он "прогулял" голосование в госдуме по признанию "независимости днр и днр" за несколько дней до вторжения и тем самым избежал западных санкций и смог эвакуировать свое судно из порта Черногории.

Bacchus Alla

Как известно, отдыхать за границей для российских чиновников и их семей не является чем-то экстраординарным. Так в январе 2023 года дети путинской верхушки отдыхали во "вражеских" странах, а например, дочь сергея шойгу вместе со своим мужем блогером Алексеем Столяровым в тот период находилась в Дубае.