Работают в три смены: россияне бешеными темпами строят военные заводы (спутниковые фото)

Заводы разрастаются сразу в нескольких регионах

Практически по всей россии строят новые военные заводы. Строительство не прекращается даже ночью — люди работают в три смены.

Об этом сообщают "Схемы", в распоряжении которых оказались спутниковые снимки территории рф. На них видны серьезные изменения на определенных территориях.

Так, на территории Казанского авиационного завода, где строят и ремонтируют стратегические бомбардировщики типа Ту-22м3 и Ту-160, еще в 2018 году начали строить новый ангар. В 2022 году строительство ускорилось, а в 2023 году находится на финальной стадии.

Военные эксперты считают, что в новом цеху могут ремонтировать и модернизировать российские стратегические бомбардировщики.

На Иркутском авиационном заводе тоже заметили изменения. Это предприятие специализируется на ремонте и изготовлении всех истребителей Су-30. В период с 2019 по 2021 года на территории завода возвели новый ангар с выходом на авиаполосу, а в 2023 году заканчивается строительство еще одного такого объекта.

Авиаэксперт Анатолий Храпчинский предположил, что ангары могут использовать для ремонта гражданских бортов типа Sukhoi Superjet и истребителей типа Су-30.

В городе Дубно Московской области расположен Дубнянский машиностроительный завод. На его территории располагается Машиностроительное конструкторское бюро "Радуга", которое производит ракеты Х-22, Х-55, Х-101.

В 2021 году тут начали строительство огромного здания, которое завершили в 2023 году. Это новый частный завод по производству российских БПЛА и принадлежит он компании "Кронштадт". Эта фирма связана с холдингом "АФК-Система" российского олигарха Владимира Евтушенкова и специализируется на производстве разведывательных, ударных и других дронов под брендами "Орион", "Гелиос" и так далее.

На Уральском заводе гражданской авиации занимаются не только гражданскими вертолетами и самолетами. Здесь ремонтируют двигатели и редукторы, которые могут использоваться в военных вертолетах типа Ми-2, Ми-8, Ми-24 и Ка-52. В конце 2021 года на территории завода начали строить большой цех длиною 145 метров и ширинов 75 метров, а завершили строительство уже в 2023 году. По версии Храпчинского, в этом цеху будут производить или уже производят авиадвигатели или вспомогательные силовые установки (агрегаты, которые снабжают дополнительной энергией самолет или вертолет). Таким постройкам прямой доступ к рулежной полосе не нужен.

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