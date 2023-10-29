Предприятие стремительно разрастается: партизаны обнаружили в рф новый военный завод (фото)

На предприятии резко увеличилась численность персонала

В рф продолжают строить новые военные заводы. На это раз партизаны обнаружили новый завод по производству ракет в Челябинске.

Об этом сообщило партизанское движение "АТЕШ" со ссылкой на информацию от своих местных агентов. Отмечается, что на челябинском кузнечно-прессовом заводе начали изготавливать ракеты различного типа.

Сообщается, что предприятие стремительно разрастается: строятся новые цеха, набирается новый персонал. Численность персонала на заводе увеличилось с 10 до 17 тысяч человек.

Место расположения завода

Также в "АТЕШ" обнародовали координаты предприятия: 55.118556370558025, 61.5045004989165. "Добываем новые подробности и работаем над пресечением его деятельности", — сказано в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в ночь на 29 октября на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Северском районе Краснодарского края рф прогремел взрыв, а затем началось возгорание. Причиной тому стала атака неизвестного беспилотника.