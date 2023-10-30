Его хвалили в россии: на Херсонском направлении оккупанты заменили командующего

Родом командующий оккупант из Донецкой области

Российские оккупанты сменили командующего группировкой войск "Днепр" на Херсонском направлении. Теперь эту должность занимает командующий воздушно-десантными войсками и заместитель командующего объединенной группировки войск михаил теплинский.

Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС, ссылаясь на собственные источники. Ранее командующим группировкой войск "Днепр" на Херсонском направлении был генерал-полковник олег макаревич.

Сам теплинский родился в поселке Моспино, Донецкой области. Затем в 1991 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. За выполнение спецзадания на территории Чеченской Республики в 1995 году указом президента рф ему было присвоено звание героя рф.

Также теплинский имеет ордены и знаки отличия, в том числе "За заслуги перед Отечеством" IV степени (с мечами), Кутузова, Мужества, награжден медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени (с мечами).

Вместе с тем, теплинский отвечал вывод российских войск с западного берега Днепра в ноябре 2022 года. В рф получил похвалу как прагматичный командир. В начале текущего года он был уволен с должности одного из ключевых российских оперативных командиров.

В апреле 2023 года британская разведка сообщала, что теплинский вернулся к войне в Украине. При этом было указано, что вернулся он "на главную роль".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что вместо уволенного генерала сергея суровикина в россии назначили командующим Военно-космическими силами виктора афзалова.