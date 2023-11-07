Запустили непрерывное производство: главный разведчик Эстонии рассказал, сколько оружия у рф

Возможности россии все еще велики

Перед полномасштабным вторжением россии в Украину у рф было 9 тысяч танков и 36 тысяч БТР. Даже если смотреть на это с точки зрения того, что техника устаревшая и они условно из трех единиц могут сделать одну, то это все равно огромное количество – 3 тысячи танков и 12 тысяч БТР.

Такие цифры назвал глава эстонской разведки Антс Кивисельг в интервью "РБК-Украина". Кроме того, у рф на тот момент было 1,5 миллиона артиллерийских снарядов. Сейчас россияне запустили практически беспрерывное производство снарядов на своих заводах, поэтому могут делать их даже больше, чем до полномасштабной войны.

"Но это не относится к баллистике, например. Это так называемые "глупые снаряды". Баллистику они, конечно же, не могут производить в таких объемах. Но вопрос еще и в самих артиллерийских установках. Они стараются их восстанавливать, но это вызов для россии", — отметил Антс Кивисельг.

Он добавил, что россия в войне против Украины потеряла не очень много истребителей. По словам главы эстонской разведки, воздушные силы рф все еще имеют много возможностей, они эффективны против украинских военных.

Как сообщал "телеграф", Китай не станет вмешиваться в сотрудничество россии и КНДР и не будет препятствовать наращиванию поставок боеприпасов на нужды российской армии. Об этом рассказал постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь.