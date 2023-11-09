Россияне пытаются вернуть свое оружие, которое они продали другим странам: о чем идет речь

В первую очередь речь идет о вертолетных двигателях

Огромные потери на фронте заставили россию искать альтернативные источники для поставок вооружения, и для этих целей она даже пытается вернуть ранее проданное оружие из других стран.

Как информирует The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники, речь идет о таких странах, как Пакистан, Египет, Беларусь и Бразилия, куда россия продавала свою технику.

В частности отмечается, что в прошлом году россияне обратились к Египту с просьбой вернуть более сотни двигателей для вертолетов, в которых нуждается москва для продолжения войны против Украины. При этом источники издания говорят, что президент страны согласился, а поставки скорее всего будут начаты в следующем месяце.

"В течение года россия вела переговоры с официальными лицами из Пакистана, Беларуси и Бразилии, пытаясь приобрести двигатели для российских ударных и транспортных вертолетов, которые ее войска потеряли в начале войны", — говорится в материале

При этом издание сообщает, что бывший офицер российской разведки рассказал, что россия пытается тайно выкупить и другое вооружение, а также пожертвовала контрактами для Индии и Армении. Теперь оружие, которое предназначалось для продажи идет на фронт.

В материале указано, что россия пытается перехватить инициативу на поле боя, однако неизвестно поможет ли ей возвращенное оружие.

Как сообщалось ранее, россия пытается найти способы получить оружие из других стран и смогла достать более одного миллиона артиллерийских снарядов из КНДР.