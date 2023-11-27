Во время атаки БПЛА: в подмосковье российский "Панцирь-С" пробил стену жилого дома, начался пожар

Инцидент случился примерно в 3:30

Во время массированной атаки беспилотников на москву в ночь на 26 ноября разгонный блок зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" пробил стену жилого дома в Подмосковье. В результате происшествия никто не пострадал.

Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA. В паблике отметили, что инцидент произошел в 3:30 в потребительском кооперативе "Сад" в поселке Часцы в Кубинке Одинцовского городского округа.

Разгонный блок "Панциря" пробил стену двухэтажного деревянного дома. В результате происшествия начался пожар. Однако хозяева дома самостоятельно справились с возгоранием. По данным источников паблика, в ходе инцидента никто не пострадал.

Ранее мэр москвы сергей собянин сообщал, что в ночь на 26 ноября в районе Наро-Фоминска и Одинцовском городском округе, были сбиты беспилотники, летевшие на столицу рф. Также он заявлял, что ПВО перехватило несколько дронов в Брянской, Тульской и Калужской областях. Еще один БПЛА был сбит в городском округе Подольск.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 27 ноября в Смоленской области беспилотный летательный аппарат атаковал авиазавод. По данным СМИ, в результате были повреждены два российских истребителя.