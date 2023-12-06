Путин готовится к прямой линии: стал известен главный вопрос от россиян

Всего 7% волнуют низкие зарплаты и вопрос о том, когда поднимется уровень жизни в стране

Накануне анонсированной ежегодной "прямой линии" с главой Кремля Владимиром Путиным оказалось, что россиян больше всего интересует вопрос о том, когда и чем закончится война с Украиной. Этим озадачены 21% граждан России.

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса "Левада-Центра". Проводили его с 23 по 29 ноября.

Так, согласно данным центра, вопрос относительно войны лидирует с огромным отрывом от остальных. Среди вариантов по теме: "Когда будет мир?", "Когда закончится СВО?", "Когда победим?", "Что делают, чтобы закончить эту операцию?" и "Когда закончится мобилизация?".

Всего лишь 8% россиян хотели бы разузнать у главы РФ о пенсиях, о социальных программах, недоступном жилье, плохой медицине и образовании.

Еще 7% волнуют низкие зарплаты и вопрос о том, когда поднимется уровень жизни в стране.

Уход российского диктатора Владимир Путин из власти волнует лишь 6% населения. А вопросы относительно внешней политики и коррупции задали бы только 2% опрошенных. Еще 4% респондентов не имеют вопросов к Путину.

Опрос показал, что 10% россиян ни о чем не желают спрашивать своего президента и не будут смотреть "прямую линию" с ним.

Еще 20% не смогли сформулировать вопрос.

Справка

Опрос проходил по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения количеством 1 625 человек. Опрашивали россиян в возрасте от 18 лет и старше, проживающих в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.

Ранее "Телеграф" сообщил, что журнал Time заинтриговал внесением в шорт-лист номинантов на звание "Человек года 2023" президента России Владимира Путина.