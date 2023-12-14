У уничтоженного крейсера "Москва" нашелся новый командир: документ показало ГУР
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Он занимает эту должность временно
В России был назначен новый командир ракетного крейсера "Москва". Это произошло через полгода после уничтожения судна Украиной.
Соответствующую выписку из приказа министра обороны РФ Сергея Шойгу №1012 обнародовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Это документ содержит гриф "для служебного использования".
Документ датирован 10 сентября 2022 года. Согласно ему, у флагмана российского черноморского флота крейсера "Москва" появился новый командир — Саватеев Андрей Игоревич.
В ГУР отметили, что "вакантную" должность командира Саватеев занял как временный исполняющий обязанности.
Напомним, Силы безопасности и обороны Украины уничтожили крейсер "Москва" в апреле 2022 года.