У уничтоженного крейсера "Москва" нашелся новый командир: документ показало ГУР

Он занимает эту должность временно

В России был назначен новый командир ракетного крейсера "Москва". Это произошло через полгода после уничтожения судна Украиной.

Соответствующую выписку из приказа министра обороны РФ Сергея Шойгу №1012 обнародовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Это документ содержит гриф "для служебного использования".

Документ датирован 10 сентября 2022 года. Согласно ему, у флагмана российского черноморского флота крейсера "Москва" появился новый командир — Саватеев Андрей Игоревич.

В ГУР отметили, что "вакантную" должность командира Саватеев занял как временный исполняющий обязанности.

Напомним, Силы безопасности и обороны Украины уничтожили крейсер "Москва" в апреле 2022 года.