Беспилотники ночью атаковали военный аэродром в России, возник большой пожар (видео)

В результате происшествия жертв нет

На территорию Ростовской области в ночь на воскресенье, 17 декабря, произошла массированная атака беспилотных летательных аппаратов. Из них якобы большая часть была уничтожена.

Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Ростовской области Василий Голубев. По его словам, никто не пострадал.

"Сегодня ранним утром силы ПВО отразили массовую атаку беспилотников самолетного типа на территорию Ростовской области в районе Морозовска и Каменска. Большая часть беспилотников была уничтожена. Жертв нет", — написал он.

В Telegram-канале АSTRA пишут, что предварительным данным, целью беспилотников был военный аэродром. Момент ночной атаки БПЛА на Морозовск Ростовской области попал на видео.

Внимание! В Видео присутствует нецензурная лексика.

"Согласно открытым данным, на военном аэродроме в Морозовке базируется 559 гвардейский бомбардировочный гвардейский полк (в/ч 75392). На аэродроме дислоцированы фронтовые бомбардировщики Су-24, Су-24М, Су-34", — отметили в паблике.

В то же время в Министерстве обороны России заявили, что еще два беспилотника якобы были сбиты над территорией Волгоградской области.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 15 декабря в российском городе Курск раздались взрывы из-за атаки беспилотниками. В Минобороне РФ заявили, что два БПЛА были якобы сбиты.