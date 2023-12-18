В четыре раза больше, чем в Чечне: озвучены потери российских морпехов в Украине

Реальное число погибших может быть в два раза больше

За почти два года войны в Украине элитная 155-я бригада морской пехоты российских вооруженных сил потеряла по меньшей мере 234 человека личного состава погибшими. При этом их потери с учетом тяжелораненых, погибших и пропавших без вести могут превышать 1450 человек, то есть до половины штатной численности бригады.

Би-би-си совместно с изданием "Медиазона" и командой волонтеров удалось установить имена 234 погибших военнослужащих 155-й бригады морской пехоты. Отмечается, что это в четыре раза больше, чем потери этого подразделения за десять лет войны в Чечне.

По данным журналистов, среди погибших — 18 офицеров, в том числе начальник бронетанковой службы подполковник Сергей Москвичев, четыре майора и пять капитанов. Отмечается, что установленная цифра потерь в Украине включает только тех военнослужащих, о смерти которых сообщалось в публикациях чиновников Приморского края, СМИ, соцсетях, и чье место службы смогли подтвердить.

Реальное число погибших "черных беретов" 155-й бригады может быть в два раза выше — то есть около 470 человек. К такому выводу журналисты пришли, изучая фотографии с кладбищ в Приморье и соседних регионах. Они заметили, что в среднем на погостах появляются имена всех тех, о ком сообщалось публично, и еще примерно такое же количество могил военных, о гибели которых не было упоминания в СМИ или соцсетях. У нескольких десятков могил стояли флаги 155-й бригады морской пехоты, но места службы других погибших установить не удалось, поэтому их не внесли в список потерь.

Журналисты отмечают, что число тяжелораненых солдат 155-й бригады достоверно установить невозможно, поэтому при подсчете этой категории они опирались на документы о выплатах компенсаций всем раненым, которые в результате увечья уволены со службы. По данным "Медиазоны" и "Медузы", на каждого погибшего российского военного в ходе этой войны может приходиться по 1,7-2 тяжелораненых. Следовательно, число окончательно выбывших из строя по ранению в 155-й бригаде может составлять примерно 940 человек.

На основе публикаций родственников в соцсетях также известны имена 42 военнослужащих бригады, пропавших без вести. Это явно неполные данные. Следовательно, даже по наиболее консервативной оценке потери личного состава 155-й бригады могут превышать 1450 человек с учетом погибших, тяжело раненных и пропавших без вести. По оценке западных аналитиков, на начало вторжения численность 155-й бригады составляла три тысячи человек.

155-я бригада морской пехоты участвовала в боях с первых дней вторжения в Украину. "Черные береты" бригады понесли существенные потери в ходе боев в Киевской области. Украинские власти обвиняли бойцов из этой бригады в совершении военных преступлений в Буче.

Но наибольшие потери бригада понесла в ходе нескольких попыток наступления на Угледар Донецкой области Украины, начиная с осени 2022 года. При этом значение имеет не только общее число погибших, но и то, кто именно выбыл из строя. Только в списке подтвержденных потерь числятся: комбат, два заместителя командира батальона и 5 командиров роты. Для подготовки замены этим специалистам понадобится по меньшей мере 7-8 лет.

Серьезными потерями для бригады завершилась и предыдущая попытка наступления на Угледар и соседнюю с ним деревню Павловка в ноябре прошлого года. Тогда несколько журналистов российских государственных каналов и поддерживающих вторжение в Украину блогеров сообщали, что за 4 дня наступления под Павловкой бригада могла потерять около 50% всей своей техники и до 300 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что российский диктатор Владимир Путин практически признал, что потери оккупационной армии в войне против Украины соответствуют данным украинского Генштаба и даже немного больше.